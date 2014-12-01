Google добавит новые жесты управления на часы Pixel Watch

Опубликовано 06 декабря 2025, 15:001 мин.
Google добавит новые жесты управления на часы Pixel WatchРукой двигать будете по-другому
Google работает над расширением жестов управления для своих умных часов Pixel Watch. Об этом стало известно после анализа СМИ последней версии фирменного приложения.
Одна из новых функций — жест «двойное сжатие пальцев». С его помощью можно будет отвечать на звонки, взаимодействовать с уведомлениями и делать снимки. Это позволит управлять часами без прикосновения к экрану.
Кроме того, Google планирует вернуть жесты поворота запястья, которые существовали до Wear OS 3. Они позволят быстро отключать звонки и закрывать уведомления.
Пока неизвестно, когда именно эти обновления появятся у пользователей. Google может добавить их либо в одном из будущих небольших Pixel Drop, либо вместе с очередным крупным обновлением Wear OS.