Ferra

Google Earth помог найти останки исчезнувшего 22 года назад человека

Машину с телом внутри обнаружил случайный пользователь сервиса
Более двух десятков лет американца Уильяма Молдта (William Moldt) не могла найти его семья. Теперь наконец исчезновению нашли объяснение: останки мужчины обнаружились при помощи сервиса Google Earth, в котором размещены спутниковые изображения всей земной поверхности.

Когда Молдт пропал, ему было 40 лет. В вечер исчезновения он позвонил своей девушке из бара, сказал, что скоро будет дома, но так и не вернулся. Это случилось 22 года назад.

Машину, в которой позднее нашли останки Молдта, увидел на спутниковых снимках бывший житель того же города. Он искал в Google Earth что-то для себя, но заметил в пруде, неподалёку от места, где исчез Молдт, автомобиль. Тогда он сообщил о находке людям, которые живут в доме поблизости, они проверили всё с помощью беспилотника с камерой и передали информацию полиции. Машину извлекли из пруда и увидели там останки человека, которые позднее идентифицировали как Уильяма Молдта.

Машина Молдта видна в пруду

CNN

Самое читаемое