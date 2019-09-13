Google Earth помог найти останки исчезнувшего 22 года назад человека

Когда Молдт пропал, ему было 40 лет. В вечер исчезновения он позвонил своей девушке из бара, сказал, что скоро будет дома, но так и не вернулся. Это случилось 22 года назад.

Машину, в которой позднее нашли останки Молдта, увидел на спутниковых снимках бывший житель того же города. Он искал в Google Earth что-то для себя, но заметил в пруде, неподалёку от места, где исчез Молдт, автомобиль. Тогда он сообщил о находке людям, которые живут в доме поблизости, они проверили всё с помощью беспилотника с камерой и передали информацию полиции. Машину извлекли из пруда и увидели там останки человека, которые позднее идентифицировали как Уильяма Молдта.