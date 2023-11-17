Google Fiber выдал потрясающие 15 гигабит скорости Интернета для домов с Wi-Fi 7

Wi-Fi 7, о котором говорят как о «самом значительном скачке в технологии Wi-Fi за многие годы», находится в центре внимания, обещая бесперебойную работу на нескольких этажах. В ходе демонстрации Google Fiber показал общую пропускную способность в 15 Гбит/с на всех устройствах на трех этажах с помощью расширителей Wi-Fi 7.

В рамках программы раннего доступа компания Actiontec разработала новейший маршрутизатор и удлинитель Wi-Fi 7 в сочетании с ONT от Nokia.