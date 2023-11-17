Google Fiber выдал потрясающие 15 гигабит скорости Интернета для домов с Wi-Fi 7

Google Fiber выдал потрясающие 15 гигабит скорости Интернета для домов с Wi-Fi 7Но вы его пока не получите
Приготовьтесь к тому, что к концу 2023 года Google Fiber объявит о своем новаторском плане по внедрению 20-гигабитного домашнего Интернета в сочетании с технологией Wi-Fi 7/ Признавая, что современные устройства не смогут в полной мере использовать эту гигантскую пропускную способность, Google Fiber представляет себе будущее, в котором «несколько устройств смогут одновременно пользоваться многогигабитными скоростями».
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Wi-Fi 7, о котором говорят как о «самом значительном скачке в технологии Wi-Fi за многие годы», находится в центре внимания, обещая бесперебойную работу на нескольких этажах. В ходе демонстрации Google Fiber показал общую пропускную способность в 15 Гбит/с на всех устройствах на трех этажах с помощью расширителей Wi-Fi 7.
В рамках программы раннего доступа компания Actiontec разработала новейший маршрутизатор и удлинитель Wi-Fi 7 в сочетании с ONT от Nokia.