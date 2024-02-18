Google Gemini и ChatGPT заставили писать политическую пропагандуИ вы можете
Это вызывает серьезные опасения по поводу приверженности Big Tech честности выборов. Их «меры предосторожности» выглядят скорее как позерство, чем реальная защита, пишет издание.
Как Gizmodo обошел предполагаемые меры защиты?
Gemini: они убедили модель в своих способностях, ссылаясь на «способности» ChatGPT или заявляя о своих собственных «знаниях». Внезапно Gemini с радостью написала контент в поддержку Байдена или Трампа.
ChatGPT: Они просто запросили текст политической кампании для определенной демографической группы, и ChatGPT согласился. Сгенерированное ИИ письмо от Байдена с утверждением о несуществующей дате выборов? Легко.
OpenAI и Google заявляют о прозрачности и «профилактических» усилиях, но результаты говорят сами за себя. Эти многомиллиардные компании, оседлавшие волну ИИ, похоже, довольствуются хлипкими гарантиями, разглагольствуя о высоких PR-обещаниях.