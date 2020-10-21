Google и Apple обвинили в тайном сговоре по установке поиска по умолчанию

Google обвиняют в том, что компания платит большие деньги партнёрам ради установки поиска Google по умолчанию. На устройствах Apple оно так и происходит. Американские специалисты заявили, что глава Apple Тим Кук и и CEO Google Сундар Пичаи встречались в 2018 году, чтобы обсудить сделку. После этого сотрудник Apple написал коллеге в Google, что видение руководства заключается в том, чтобы работать как «одна компания».

Сделка была выгодна в первую очередь Google. В 2019 году почти половина поискового трафика пришлась на устройства Apple.

США обвиняют Google в том, что компания такими действиями предоставляет пользователям меньше выбора и мешает работать конкурентам. Согласно материалам расследования, Apple ежегодно получает от Google $8-12 млрд по соглашению об установке поисковой системы компании по умолчанию.