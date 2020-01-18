Google и Apple обвинили в запугивании небольших компаний-конкурентов

Жалобы поступили от компаний Sonos, Tile, Basecamp и PopSockets. Первая занимается производством беспроводных акустических систем. Её глава заявил, что когда Google или Apple о чём-то просят, у небольших игроков нет выбора, кроме как подчиниться. Sonos, кстати, уже подавала в суд против Google из-за нарушения «корпорацией добра» пяти патентов. А однажды IT-гигант надавил на компанию, чтобы та разрешила синхронизацию своих колонок с Google Assistant.

Представители Tile, производителя устройств для поиска вещей, поведали о том, что сталкивались с жёстким противодействием со стороны Apple. Дело в том, что девайсы Tile конкурируют с функцией Find My iPhone в iPhone.

Представители небольших компаний просят конгресс принять более жёсткое регулирование в отношении крупных технологических корпораций.