Опубликовано 21 декабря 2025, 15:00
Google и Apple попросили часть своих сотрудников не уезжать из США

Без визы
Google и Apple рекомендуют своим сотрудникам, у которых нет действующей американской рабочей визы в паспорте, временно избегать международных поездок. Об этом пишут СМИ со ссылкой на уведомления юридических фирм, обслуживающих эти компании.
Причина рекомендаций — «значительно возросшие и непредсказуемые» сроки оформления виз в консульствах США за рубежом. Государственный департамент США подтвердил, что сейчас приоритетом является тщательная проверка каждого заявителя.

Особенно сложная ситуация сложилась для сотен специалистов из Индии, которые поехали на родину в декабре для продления своих рабочих виз (H-1B). Их собеседования в посольстве США массово отменяются или переносятся из-за новых правил проверки аккаунтов в социальных сетях.

