Google и Apple попросили часть своих сотрудников не уезжать из США

Причина рекомендаций — «значительно возросшие и непредсказуемые» сроки оформления виз в консульствах США за рубежом. Государственный департамент США подтвердил, что сейчас приоритетом является тщательная проверка каждого заявителя.

Особенно сложная ситуация сложилась для сотен специалистов из Индии, которые поехали на родину в декабре для продления своих рабочих виз (H-1B). Их собеседования в посольстве США массово отменяются или переносятся из-за новых правил проверки аккаунтов в социальных сетях.