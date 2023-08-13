Google и Apple создадут «пропуска» на сайты для борьбы с ботами в комментариях

Инициатива Google, получившая название Web Environment Integrity (WEI), и технология Apple, получившая название Private Access Tokens, предлагают способы аутентификации устройств и установления доверия между клиентами и серверами. Эти технологии предусматривают проверку подлинности устройства, при которой она проверяется Google или Apple, а сервер доставляет контент только на аутентифицированные устройства.

Несмотря на то что эти технологии способны повысить уровень безопасности в Интернете, некоторые эксперты высказывают опасения по поводу возможных ограничений доступа и контроля. Критики утверждают, что аутентификация устройств может ограничить доступ к контенту и помешать пользователям контролировать свои устройства. Несмотря на эти споры, разработчики технологий подчеркивают, что их целью является повышение безопасности Интернета, борьба с мошенничеством и снижение зависимости от таких методов, как снятие отпечатков пользователей.

Некоторые представители технологического сообщества сохраняют осторожность, опасаясь фрагментации Интернета и усиления контроля корпораций над информацией и действиями пользователей в сети.