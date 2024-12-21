Google и др. закупили камней на десятки миллионов долларов ради климата

Компания Terradot использует метод «усиленного выветривания горных пород» (ERW) для улавливания CO2. Процесс заключается в измельчении базальтовой породы и ее распределении по сельскохозяйственным угодьям. Дождь запускает реакцию, которая улавливает углерод, который в конечном итоге попадает в океан для долгосрочного хранения. Фермеры в Бразилии получают выгоду, поскольку базальт также улучшает качество почвы.

Несмотря на свою перспективность, ERW сталкивается с проблемами. Измерить, сколько CO2 действительно улавливается, по-прежнему сложно. Google признает это, заявляя, что масштабирование процесса поможет разработать более совершенные инструменты для измерения результатов.