Наука и технологии
Опубликовано 21 декабря 2024, 11:21
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Google и др. закупили камней на десятки миллионов долларов ради климата

Для борьбы с загрязнением окружающей среды углекислым газом
Google, H&M Group и Salesforce выделили 27 миллионов долларов на удаление 90 000 тонн углекислого газа с помощью стартапа под названием Terradot. Google пошел дальше и объявил о заключении дополнительной сделки на 200 000 тонн выбросов углекислого газа, стоимость которой, вероятно, составит 60 миллионов долларов.
Google и др. закупили камней на десятки миллионов долларов ради климата
© Ferra

Компания Terradot использует метод «усиленного выветривания горных пород» (ERW) для улавливания CO2. Процесс заключается в измельчении базальтовой породы и ее распределении по сельскохозяйственным угодьям. Дождь запускает реакцию, которая улавливает углерод, который в конечном итоге попадает в океан для долгосрочного хранения. Фермеры в Бразилии получают выгоду, поскольку базальт также улучшает качество почвы.

Несмотря на свою перспективность, ERW сталкивается с проблемами. Измерить, сколько CO2 действительно улавливается, по-прежнему сложно. Google признает это, заявляя, что масштабирование процесса поможет разработать более совершенные инструменты для измерения результатов.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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