Google и др. закупили камней на десятки миллионов долларов ради климата

Опубликовано 21 декабря 2024, 11:211 мин.
Google и др. закупили камней на десятки миллионов долларов ради климатаДля борьбы с загрязнением окружающей среды углекислым газом
Google, H&M Group и Salesforce выделили 27 миллионов долларов на удаление 90 000 тонн углекислого газа с помощью стартапа под названием Terradot. Google пошел дальше и объявил о заключении дополнительной сделки на 200 000 тонн выбросов углекислого газа, стоимость которой, вероятно, составит 60 миллионов долларов.
Компания Terradot использует метод «усиленного выветривания горных пород» (ERW) для улавливания CO2. Процесс заключается в измельчении базальтовой породы и ее распределении по сельскохозяйственным угодьям. Дождь запускает реакцию, которая улавливает углерод, который в конечном итоге попадает в океан для долгосрочного хранения. Фермеры в Бразилии получают выгоду, поскольку базальт также улучшает качество почвы.
Несмотря на свою перспективность, ERW сталкивается с проблемами. Измерить, сколько CO2 действительно улавливается, по-прежнему сложно. Google признает это, заявляя, что масштабирование процесса поможет разработать более совершенные инструменты для измерения результатов.