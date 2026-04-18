Опубликовано 18 апреля 2026, 06:42
Google и Gucci выпустят умные очки

В 2027 году
Google умные очки вместе с Gucci, сообщил глава Kering (владелец Gucci) Лука де Мео. По его словам, очки с ИИ под брендом появятся в 2027 году.
Сейчас на рынке умных очков главный игрок — это Ray-Ban. Google и Gucci хотят предложить что-то своё. Для Gucci это не первый опыт: недавно бренд выпустил премиальное умное кольцо вместе с Oura.

Пока неизвестно, какие именно функции получат очки: будет ли там камера, умный помощник, переводчик или только аудио. Нет информации и о цене. Но точно будет дорого.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
