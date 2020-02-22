Google и Huawei спустя несколько лет начали выплачивать компенсации владельцам бракованных смартфонов

В иске было указано, что у смартфонов постоянно происходят перезагрузки. Проблему связали с перегревом процессора Qualcomm Snapdragon 810. В прошлом году Google и Huawei согласились урегулировать спор. Деньги же владельцы Nexus 6P начали получать только сейчас. Претендовать на компенсацию могут пользователи из США, которые купили смартфон 25 сентября 2015 года и позднее.

Владельцы, которые столкнулись с проблемами, получат до $400. А те, кто был участником иска, но с проблемой не столкнулся, имеют право на получение $29.