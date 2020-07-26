Google и крупные интернет-магазины избавятся от расистских продуктов

Журналисты обнаружили, что на онлайн-площадках продают флаги и одежду с символикой неонацизма и Ку-клукс-клана. Кроме того, платформы рекомендуют подобные товары покупателям.

Все три вышеупомянутых компании заявили, что забанили расистские продукты. Они однако не объяснили, как будут предотвращать появление таких товаров на площадках в будущем. Компании также избавились от материалов, связанных с движением boogaloo, участники которого ассоциируются с праворадикальными и расистскими идеями.

Ранее крупные компании, в том числе американский банк JPMorgan и Twitter, решили убрать из кода фразы «чёрный список» и «раб».