Google и Meta* улучшили свои ИИ на фоне роста AlphaChip

В вторник Google анонсировала обновления своей линейки моделей Gemini, выпустив две новые модели: Gemini-1.5-Pro-002 и Gemini-1.5-Flash-002. Эти обновления обещают улучшение производительности в математике, обработке контекста и других задачах. Кроме того, Google снизила стоимость токенов для Gemini 1.5 Pro.

Тем временем Metaпредставила Llama 3.2, значительное обновление своей LLM, способной работать с изображениями. Новая модель поддерживает длинные контекстные окна до 128 000 токенов и доступна для бесплатного скачивания.

Более того, AlphaChip от Google DeepMind, который аналитики признают прорывом в проектировании ИИ-чипов, позволяя создавать сложные макеты чипов за часы, а не недели. AlphaChip использует искусственный интеллект для автоматизации и оптимизации процесса проектирования микросхем.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена