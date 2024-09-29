Наука и технологии
Опубликовано 29 сентября 2024, 07:30
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Google и Meta* улучшили свои ИИ на фоне роста AlphaChip

Обновления Gemini и Llama 3.2*
Google и Meta* сделали на этой неделе значительные шаги в обновлении своих ИИ-моделей, пишут СМИ. Всё это происходит на фоне роста AlphaChip за авторством Google.
Google и Meta* улучшили свои ИИ на фоне роста AlphaChip
© Ferra

В вторник Google анонсировала обновления своей линейки моделей Gemini, выпустив две новые модели: Gemini-1.5-Pro-002 и Gemini-1.5-Flash-002. Эти обновления обещают улучшение производительности в математике, обработке контекста и других задачах. Кроме того, Google снизила стоимость токенов для Gemini 1.5 Pro.

Тем временем Metaпредставила Llama 3.2, значительное обновление своей LLM, способной работать с изображениями. Новая модель поддерживает длинные контекстные окна до 128 000 токенов и доступна для бесплатного скачивания.

Более того, AlphaChip от Google DeepMind, который аналитики признают прорывом в проектировании ИИ-чипов, позволяя создавать сложные макеты чипов за часы, а не недели. AlphaChip использует искусственный интеллект для автоматизации и оптимизации процесса проектирования микросхем.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена