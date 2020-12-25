Google и Wikipedia обвинили в богохульстве

Управление выдало сайтам предупреждения, пишет ТАСС. Регулятор рассказал, что получил жалобы на «вводящие в заблуждение результаты поиска» Google. Пакистан требует, чтобы компания немедленно убрала незаконный контент.

Что касается Wikipedia, то энциклопедию обвиняют в размещении карикатур на пророка Мухаммеда. Пакистан угрожает владельцам сайта уголовным преследованием, если они не удалят «богохульный контент».

Недавно Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к Google. Компанию обвинили в нарушении закона о персональных данных. В частности, это касалось видеосервиса YouTube, но суть претензий суд не раскрыл.