14:52, 12 декабря 2022
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Google исключила Россию из «Года в поиске»Гуглить «Россия», только расстраиваться
Google сообщила ТАСС, что Россия исключена из списка стран для ведения проекта «Год в поиске». Для этого проекта компания к концу каждого года представляла список из наиболее популярных запросов в стране.
Фото: Unsplash
Помимо России в списке стран, в которых Google не подводит итоги года, находятся Бангладеш, Беларусь, Болгария, Казахстан, Китай и другие.
Google уже сообщила, что в рейтинге самых популярных в 2022 году запросов были игра-головоломка Wordle, матч между Индией и Англией по крикету и Украина. Среди новостей люди больше всего читали также про Украину и смерть королевы Елизаветы II.