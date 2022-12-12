Google исключила Россию из «Года в поиске»

Помимо России в списке стран, в которых Google не подводит итоги года, находятся Бангладеш, Беларусь, Болгария, Казахстан, Китай и другие.

Google уже сообщила, что в рейтинге самых популярных в 2022 году запросов были игра-головоломка Wordle, матч между Индией и Англией по крикету и Украина. Среди новостей люди больше всего читали также про Украину и смерть королевы Елизаветы II.