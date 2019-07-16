Google избавилась от главной противницы сотрудничества с военными в компании

Список её похождений обширен. Уиттакер выступила резко против, когда Google объявила о создании инструментов искусственного интеллекта для военных беспилотников. Тогда к ней присоединились и другие сотрудники компании, объявив девушку лидером, а руководство пообещало не соглашаться на сотрудничество с военными.

Своим статусом Уиттакер не преминула воспользоваться позже и организовала марш 20 тысяч человек в ноябре прошлого года. Все они выступали против денежных вознаграждений топ-менеджерам, которых другие сотрудники обвиняли в харассменте (сексуальных домогательствах).

После этих протестов Уиттакер заявила, что столкнулась с возмездием за свои действия внутри компании. Из-за этого девушка сообщила о возможном уходе с должности. Пресс-служба Google вчера подтвердила, что Уиттакер покинула компанию.