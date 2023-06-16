Google избавили от доменного бизнеса

Приобретаемые активы включают хостинг около 10 миллионов доменов и клиентскую базу, связанную с Google Domains.

В рамках сделки Squarespace обязалась сохранять цены на продление контрактов для существующих клиентов в течение как минимум 12 месяцев. Кроме того, Squarespace станет эксклюзивным поставщиком доменов для подписчиков Google Workspace.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале, при этом обе компании сосредоточатся на обеспечении плавного перехода для клиентов.