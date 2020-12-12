Google избавится от одного из видов рекламы в интернете

Несмотря на то, что такие рекламные блоки грузятся быстрее и требуют меньше ресурсов, их есть за что покритиковать. При клике на рекламу, она перемещает пользователя на другую страницу, которая является своего рода хабом для объявлений по слову, на которое кликнули.

Google объяснила, что приняла решение, чтобы модернизировать доступные форматы рекламы.