Наука и технологии
Сегодня 14:37
Google избавится от одного из видов рекламы в интернете
Веб-сайты станут выглядеть менее привычно
В 2007 году Google представила рекламные объявления или блоки со ссылками. Как оказалось, теперь, спустя 13 лет, компания откажется от такого вида рекламы.
С 10 марта 2021 года рекламодатели больше не смогут создавать рекламные блоки со ссылками для размещения на веб-страницах. Уже существующие объявления со ссылками начнут отображаться как медийные рекламные блоки. Вот так они выглядят пока:
androidpolice
Несмотря на то, что такие рекламные блоки грузятся быстрее и требуют меньше ресурсов, их есть за что покритиковать. При клике на рекламу, она перемещает пользователя на другую страницу, которая является своего рода хабом для объявлений по слову, на которое кликнули.
Google объяснила, что приняла решение, чтобы модернизировать доступные форматы рекламы.