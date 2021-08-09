Наука и технологии
Сегодня в 12:01
Google Карты пометили резиденцию Лукашенко как «поместье диктатора»А у него сейчас проходит пресс-конференция
Сегодня в Google Картах появилась новая метка на Дворце Независимости в Минске. Она гласит, что это здание — «поместье диктатора».
Дворец Независимости — это официальная резиденция Президента Республики Беларусь. На момент публикации новости пометка «поместье диктатора» остаётся актуальной.
Стоит отметить, что в Минске проходит пресс-конференция Александра Лукашенко — «Большой разговор». «Коммерсант» напомнил, что мероприятие состоялось в годовщину президентских выборов, которые сопровождались массовыми протестами жителей Белоруссии и репрессиями со стороны властей.
Во время пресс-конференции Лукашенко уже успел сказать о выборах 2020 года, что у него «не было времени на политическую кампанию... нужно было спасать людей».
Google пока ситуацию с Картами не прокомментировала.