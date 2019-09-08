Google Maps уличили в поддержке противников абортов

Проблема касается пользователей из США. Если ввести в «Картах» словосочетание «клиника для абортов», во многих штатах приложение покажет центры, в которых женщин отговаривают прерывать беременность. Причём, по информации СМИ, такие результаты чаще всего выдаются в городах, где доступ к абортам ограничен.

«Тот факт, что Google вводит людей в заблуждение является тревожным сигналом для системы здравоохранения, поскольку это ущемляет права людей», — считают журналисты.

Однако причиной этому может быть банальные неточности в системе регистрации Google. Например, противоабортные организации могут выбирать из списка категорию «женская консультация», что и приводит потом к путанице.

Представитель Google уже сообщил, что компания в курсе этой проблемы. И решить её может ужесточение системы автоматических фильтров.