Google, Microsoft и Qualcomm выступили против покупки NVIDIA компании Arm

NVIDIA договорилась о покупке британского разработчика процессоров Arm ещё в 2020 году. Сделка оценивается в $40 млрд. На её завершение выделили 18 месяцев. Такой большой срок обозначили, чтобы успеть урегулировать все претензии регуляторов. И не зря.

Корпорации Google, Microsoft и Qualcomm заявили, что это слияние может внести сумятицу на рынок. Ведь Arm окажется, по сути, под контролем конкурента. А её разработки применяются практически во всех процессорах смартфонов и других устройств.

Сейчас для сделки требуется одобрение антимонопольных органов США, Великобритании, Евросоюза и Китая, пишет «Коммерсант».