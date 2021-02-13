Наука и технологии
Сегодня в 14:03
Google, Microsoft и Qualcomm выступили против покупки NVIDIA компании Arm
Боятся, что это будет мешать здоровой конкуренции
Изданию Bloomberg стало известно, что Google, Microsoft и Qualcomm пожаловались антимонопольному регулятору США на покупку NVIDIA компании Arm. Корпорации считают, что эта сделка может нанести ущерб конкуренции на рынке полупроводников.
NVIDIA договорилась о покупке британского разработчика процессоров Arm ещё в 2020 году. Сделка оценивается в $40 млрд. На её завершение выделили 18 месяцев. Такой большой срок обозначили, чтобы успеть урегулировать все претензии регуляторов. И не зря.
Корпорации Google, Microsoft и Qualcomm заявили, что это слияние может внести сумятицу на рынок. Ведь Arm окажется, по сути, под контролем конкурента. А её разработки применяются практически во всех процессорах смартфонов и других устройств.
Сейчас для сделки требуется одобрение антимонопольных органов США, Великобритании, Евросоюза и Китая, пишет «Коммерсант».