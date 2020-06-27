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Google может вернуться на рынок «умных» очков после провала
Google Glass вернутся, но в новом обличье
В 2012 году Google представила очки Google Glass, и они привлекли к себе много внимания. К сожалению, на практике устройство оказалось не слишком приспособленным для потребительского рынка: имело высокую цену и проблемы с функциональностью. В итоге Google оставила очки только в корпоративной нише. Однако теперь в сети сообщили, что компания может вернуться на рынок «умных» очков после провала.
Источники сообщают, что компания-владелец Google — Alphabet приобрела канадского производителя носимых устройств North за $180 млн. Эта компания выпускает «умные» очки под брендом Focals.
Журналисты предположили, что Google может перевыпустить устройства North под собственным брендом. Кроме того, всё это происходит на фоне увеличения слухов о будущих «умных» очках Apple. Не исключено, что Google захочет втянуться в конкурентную гонку.