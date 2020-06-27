Google может вернуться на рынок «умных» очков после провала

В 2012 году Google представила очки Google Glass, и они привлекли к себе много внимания. К сожалению, на практике устройство оказалось не слишком приспособленным для потребительского рынка: имело высокую цену и проблемы с функциональностью. В итоге Google оставила очки только в корпоративной нише. Однако теперь в сети сообщили, что компания может вернуться на рынок «умных» очков после провала.