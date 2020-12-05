Google может выпустить собственные процессоры для смартфонов и ноутбуков

Как пишет источник, компания добилась значительных успехов в создании чипов. Помимо смартфонов Pixel они будут устанавливаться в компьютеры под управлением операционной системы Chrome OS.

Кодовое название процессора — Whitechapel. Специалисты Google проектируют его с помощью Samsung. Южнокорейская компания должна будет производить чип по 5-нм нормам.

Если верить источникам, Google уже получила прототипы Whitechapel. Как можно догадаться, чипсет использует архитектуру ARM. Предполагается восемь ядер. Также в чипсете будет отдельный узел для работы голосового ассистента Google Assistant в режиме Always-On.

Сообщается, что Google выпустит собственные процессоры, чтобы уменьшить зависимость от Qualcomm. А ещё чтобы добиться наилучшего взаимодействия аппаратной и программной частей устройств.