Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы

Google направил оповещение о блокировке, в котором всё пояснил. «Аккаунт Google отключён в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — сказано там.

Если перейти по ссылке на видео Останиной на YouTube, появляется сообщение с информацией о блокировке канала.

Ранее США ввели санкции против Госдумы и 328 её депутатов. Всего Байден объявил о санкциях в отношении более 400 представителей российской элиты, законодателей и оборонных компаний. Это стало ответом США на то, что Путин решил ввести войска на Украину.