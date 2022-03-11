Google начал предупреждать о воздушной тревоге украинцев

Наука и технологии
Вчера в 23:56
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Google начал предупреждать о воздушной тревоге украинцевТеперь им приходят оповещения
Google добавила оповещения о воздушном ударе для своих украинских пользователей.
Эта функция вышла как обновления для сервисов Google Play. Сообщается, Google включила опцию по запросу правительства Украины. Предполагается, что эта функция дополнит уже существующие системы оповещения о воздушной тревоге.
Вице-президент компании по вопросам разработки пояснил, что Google использовала ту же технологию, что и для обнаружения землетрясений.
Сегодня видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, заблокировал все каналы, связанные с российскими государственными СМИ. Они будут недоступны по всему миру. Кроме того, Google перестала подключать к облачному хранилищу Google Cloud новых пользователей из России. Запрещено также создание новых аккаунтов из РФ в рекламной сети Adsense.
Источник: GSMArena