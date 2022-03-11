Google начал предупреждать о воздушной тревоге украинцев

Эта функция вышла как обновления для сервисов Google Play. Сообщается, Google включила опцию по запросу правительства Украины. Предполагается, что эта функция дополнит уже существующие системы оповещения о воздушной тревоге.

Вице-президент компании по вопросам разработки пояснил, что Google использовала ту же технологию, что и для обнаружения землетрясений.

Сегодня видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, заблокировал все каналы, связанные с российскими государственными СМИ. Они будут недоступны по всему миру. Кроме того, Google перестала подключать к облачному хранилищу Google Cloud новых пользователей из России. Запрещено также создание новых аккаунтов из РФ в рекламной сети Adsense.