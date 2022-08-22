Google начала делать доносы на родителей, снимающих своих обнажённых детей

Инцидент произошёл в феврале 2021 года, когда врачи не работали из-за пандемии COVID-19. Мужчина заметил припухлость в области гениталий своего ребенка и по просьбе медсестры прислал фото. Изучив снимок, врач прописал антибиотики, которые вылечили инфекцию.

Затем через два дня мужчина получил уведомление от Google, в котором говорилось, что его учётные записи были заблокированы из-за контента, который является «серьёзным нарушением политики Google и может быть незаконным».

Представитель Google сообщил журналистам, что компания сканирует личные изображения пользователей только, если пользователь предпринимает «некоторые действия», которые, по-видимому, могут включать резервное копирование изображений в Google Фото.