Google начала делать доносы на родителей, снимающих своих обнажённых детей

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Google начала делать доносы на родителей, снимающих своих обнажённых детейДаже ради врачебного осмотра
Мужчина рассказал, что после того, как он сделал на свой Android-смартфон фотографию инфекции в паху своего ребёнка, Google пометила изображение как материалы сексуального насилия над детьми (CSAM). Компания закрыла учётные записи пользователя, подала отчёт в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США и спровоцировала полицейское расследование.
Инцидент произошёл в феврале 2021 года, когда врачи не работали из-за пандемии COVID-19. Мужчина заметил припухлость в области гениталий своего ребенка и по просьбе медсестры прислал фото. Изучив снимок, врач прописал антибиотики, которые вылечили инфекцию.
Затем через два дня мужчина получил уведомление от Google, в котором говорилось, что его учётные записи были заблокированы из-за контента, который является «серьёзным нарушением политики Google и может быть незаконным».
Представитель Google сообщил журналистам, что компания сканирует личные изображения пользователей только, если пользователь предпринимает «некоторые действия», которые, по-видимому, могут включать резервное копирование изображений в Google Фото.