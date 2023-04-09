Google начала лишать монетизации российских YouTube-блогеров

Если верить блогеру Денису Коновалову, то таких случаев уже насчитывается более 50. По его мнению, причиной блокировки стали санкции, которые США ввели против России. Возможно, это связано с тем, что некоторые блогеры указывали реквизиты санкционных банков для получения выплат. Однако пока не ясно, как Google выбирал аккаунты для блокировки и почему она затронула не всех.

Блогеры могут оспорить решение Google, заполнив специальную форму. Но шансы на восстановление аккаунтов невелики. Напомним, что в марте 2022 года YouTube отключил монетизацию для российских зрителей и подписку Premium в России. Теперь блогеры могут зарабатывать только на просмотрах из других стран.