Google начала отслеживать медицинские данные своих пользователей

Сбор данных производился среди населения 21 штата, сообщает Wall Street Journal. Google сотрудничает с одной из крупнейших в стране медицинских некоммерческих организаций Ascension. С её помощью компания собирает данные лабораторных исследований, сведения о диагнозах, госпитализациях, имена и даты рождения пациентов. На основе этой информации Google создаёт электронные медицинские карты.

Проблема в том, что ни пациентов, ни врачей компания о сборе данных не предупреждала. Юристы Ascension заявили, что это законом не запрещено. Тем не менее, в указанном акте написано, что больницы могут обмениваться данными с деловыми партнёрами для выполнения своих медицинских обязанностей. Google же занимается разработкой программного обеспечения.

Представители компании говорят, что проект Nightingale не нарушает закон о здравоохранении, а данные пациентов надёжно защищены.