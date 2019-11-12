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Google начала отслеживать медицинские данные своих пользователей

И никого об этом не предупредила
Журналисты выяснили, что компания Google собирает медицинские данные американцев для секретного проекта Nightingale. Как минимум 150 сотрудников корпорации знают истории болезней жителей США.

Сбор данных производился среди населения 21 штата, сообщает Wall Street Journal. Google сотрудничает с одной из крупнейших в стране медицинских некоммерческих организаций Ascension. С её помощью компания собирает данные лабораторных исследований, сведения о диагнозах, госпитализациях, имена и даты рождения пациентов. На основе этой информации Google создаёт электронные медицинские карты.

Проблема в том, что ни пациентов, ни врачей компания о сборе данных не предупреждала. Юристы Ascension заявили, что это законом не запрещено. Тем не менее, в указанном акте написано, что больницы могут обмениваться данными с деловыми партнёрами для выполнения своих медицинских обязанностей. Google же занимается разработкой программного обеспечения.

Представители компании говорят, что проект Nightingale не нарушает закон о здравоохранении, а данные пациентов надёжно защищены.