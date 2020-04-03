Google начала отслеживать посещаемость общественных мест

Новый сайт назвали COVID-19 Community Mobility Reports. По отчётам, публикуемым там, можно будет отслеживать посещаемость торгово-развлекательных комплексов, магазинов, аптек и парков после введения карантинных мер в большинстве стран мира. России в списке пока нет, но он будет расширяться.

Анализ данных уже показал, что, например, в Сан-Франциско в период с 16 февраля по 29 марта количество посетителей торгово-развлекательных комплексов в городе снизилось на 72%, а парков — на 55%.