Наука и технологии
Сегодня 19:01
Google начала предупреждать пользователей об опасности стандартного браузера Windows и предлагать Chrome
А ведь Edge теперь на движке Chromium
Только недавно Microsoft выпустила новый Edge на платформе Chromium. Однако Google всё равно остаётся неуверенной в том, что программа достаточно защищена. Об этом свидетельствует то, что компания начала предупреждать пользователей об опасности стандартного браузера Windows и предлагать Chrome.
Интернет-гигант начал показывать предупреждение для пользователей Microsoft Edge, пытающихся установить расширения Chrome. В нём сказано, что браузер Google Chrome является более безопасным выбором.
Похоже, что сообщение появляется, когда в строке User Agent в URL указано, что пользователь находится в браузере Edge.
Журналисты оценили такие действия Google как не совсем честную конкуренцию. Тем более, компания так и не объяснила, почему её браузер Chrome безопаснее.