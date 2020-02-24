Google начала предупреждать пользователей об опасности стандартного браузера Windows и предлагать Chrome

Интернет-гигант начал показывать предупреждение для пользователей Microsoft Edge, пытающихся установить расширения Chrome. В нём сказано, что браузер Google Chrome является более безопасным выбором.

Похоже, что сообщение появляется, когда в строке User Agent в URL указано, что пользователь находится в браузере Edge.

Журналисты оценили такие действия Google как не совсем честную конкуренцию. Тем более, компания так и не объяснила, почему её браузер Chrome безопаснее.