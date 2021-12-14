Google начала создавать операционную систему для загадочного устройства

Google ищет команду для «Augmented Reality OS». Согласно списку вакансий, команда будет создавать «программные компоненты, которые контролируют и управляют оборудованием в продуктах дополненной реальности». Стоит отметить, что первое такое устройство компании — Google Glass — работает на Android.

Большинство сотрудников будут находиться в США, но некоторые из них — в Ватерлоо, Канада. Именно здесь базируется North, компания по дополненной реальности, которая разработала умные очки Focals.

Пока грядущий продукт Google остаётся загадочным — о нём ничего не известно. Над похожим устройством также работает Apple. Оно может выйти в следующем году.