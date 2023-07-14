Google начала увольнять подрядчиков, которые объединились в профсоюзы месяц назад

Работники, в том числе писатели и графические дизайнеры, отвечающие за создание контента, например, страниц поддержки Google Help, выразили разочарование и подозрения, учитывая, что увольнения произошли после того, как они вступили в профсоюз.

Это не первый инцидент, связанный с субподрядчиками Google и AWU-CWA. В прошлом месяце группа подрядчиков, составлявших рейтинг результатов поиска, была уволена после того, как объявила о своем намерении объединиться в профсоюз. Однако после подачи заявления о недобросовестной трудовой практике они были восстановлены на работе и им была обещана компенсация.