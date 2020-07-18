Google начнёт блокировать рекламу сайтов с теориями о связи Гейтса, коронавируса и 5G

Представитель Google рассказал, что в компании уже действует политика, не допускающая рекламы ресурсов, которые распространяют псевдомедицинские теории. За время пандемии в Google уже заблокировали более 200 млн таких объявлений.

Теперь же компания решила бороться и с сайтами, посвящёнными конспирологическим теориям, которые связаны с COVID-19. И не просто по доброй воле, а ещё и потому, что из-за такой рекламы убытки Google могут составить до $19 млн.

К числу конспирологических теорий относится идея о связи Билла Гейтса с чипированием людей под видом вакцины от коронавируса.