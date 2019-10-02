Наука и технологии
Сегодня 14:42
Google начнёт предупреждать пользователей о применении слишком плохих паролей
Проверить, всё ли у вас в порядке можно при помощи нового инструмента
В браузере Google Chrome есть менеджер паролей, который позволяет их сохранять и просматривать. Теперь компания добавила в него новую функцию: проверку паролей на надёжность.
Если перейти на эту страничку, то можно увидеть новый раздел «Проверка паролей». После нажатия на него и повторной авторизации браузер начнёт сканировать пароли пользователя и выявит, какие из них слабые, какие были похищены, и какие повторяются на слишком большом количестве сайтов. Сообщается, что для поиска похищенных паролей Chrome даже мониторит дарквеб.
Также The Verge пишет, что Google будет присылать пользователям уведомления о том, что в каком-то аккаунте используется слишком слабый пароль. Особенно специалисты по кибербезопасности предостерегают от использования одинаковых паролей на разных сайтах.
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