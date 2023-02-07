Наука и технологии
20:07, 07 февраля 2023
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Google начнёт размывать порнографические фото в поиске

По умолчанию будет включено для всех

Google представила новую функцию онлайн-безопасности, которая будет блюрить в поиске неприемлемые изображения, например порнографические.

Google начнёт размывать порнографические фото в поиске

Фото: Google

Новый параметр будет включён для всех по умолчанию. Он будет автоматически размывать непристойные результаты поиска по картинкам. Google подтвердила, что при желании зарегистрированные пользователи старше 18 лет смогут полностью отключить настройку размытия.

Запуск опции состоится в «ближайшие месяцы».

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