Google начнёт размывать порнографические фото в поиске

Новый параметр будет включён для всех по умолчанию. Он будет автоматически размывать непристойные результаты поиска по картинкам. Google подтвердила, что при желании зарегистрированные пользователи старше 18 лет смогут полностью отключить настройку размытия.

Запуск опции состоится в «ближайшие месяцы».