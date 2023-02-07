Google начнёт размывать порнографические фото в поиске

20:07, 07 февраля 2023
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Google начнёт размывать порнографические фото в поискеПо умолчанию будет включено для всех
Google представила новую функцию онлайн-безопасности, которая будет блюрить в поиске неприемлемые изображения, например порнографические.
Фото: Google
Новый параметр будет включён для всех по умолчанию. Он будет автоматически размывать непристойные результаты поиска по картинкам. Google подтвердила, что при желании зарегистрированные пользователи старше 18 лет смогут полностью отключить настройку размытия.
Запуск опции состоится в «ближайшие месяцы».