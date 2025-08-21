Google начнёт закупать энергию от нового поколения ядерных реакторов

Опубликовано 21 августа 2025, 23:151 мин.
Google начнёт закупать энергию от нового поколения ядерных реакторовВ США
Google договорилась с американской энергокомпанией Tennessee Valley Authority (TVA) о покупке электричества с будущего реактора, который строит инженерная компания Kairos Power в Ок-Ридж, штат Теннесси. Это первый в США контракт на поставку энергии от такой технологии.
Реактор Hermes 2 должен заработать к 2030 году и обеспечивать электричеством местную сеть, к которой подключены дата-центры Google в Теннесси и Алабаме. Kairos Power применяет необычный подход: вместо воды в его реакторах используется расплавленная соль.
Google планирует помочь Kairos Power ввести до 500 МВт новых мощностей к 2035 году. Для сравнения: сейчас в США работает 94 реактора суммарной мощностью около 97 тыс. МВт. Hermes 2 даст 50 МВт.
Кроме электроэнергии, Google будет получать так называемые «чистые энергетические сертификаты», подтверждающие, что компания использует энергию без выбросов углерода.