Google начнёт закупать энергию от нового поколения ядерных реакторов

Реактор Hermes 2 должен заработать к 2030 году и обеспечивать электричеством местную сеть, к которой подключены дата-центры Google в Теннесси и Алабаме. Kairos Power применяет необычный подход: вместо воды в его реакторах используется расплавленная соль.

Google планирует помочь Kairos Power ввести до 500 МВт новых мощностей к 2035 году. Для сравнения: сейчас в США работает 94 реактора суммарной мощностью около 97 тыс. МВт. Hermes 2 даст 50 МВт.

Кроме электроэнергии, Google будет получать так называемые «чистые энергетические сертификаты», подтверждающие, что компания использует энергию без выбросов углерода.