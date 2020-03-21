Наука и технологии
Сегодня 19:48
Google наконец запустила отдельный сайт со всей информацией по коронавирусу
Но это не то, что обещал Трамп
Неделю назад президент США Дональд Трамп заявил, что Google создаёт сайт для проверки на коронавирусную инфекцию нового типа. Позже оказалось, что это неправда. Впрочем, компания на самом деле работала над специальным ресурсом, но не с такой функциональностью. Сегодня Google наконец запустила отдельный сайт со всей информацией по коронавирусу.
На google.com/covid19 люди смогут найти все интересующие их термины, связанные с коронавирусом. На сайте есть информационные разделы о симптомах инфекции, способах избежать заражения, мировая статистика, а также локальные рекомендации. Конечно, там можно увидеть и карту, на которой отображены сведения о количестве заражённых по всему миру.
Google подчёркивает, что собирает информацию от авторитетных источников: Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Пока сайт доступен только на английском языке. Скоро появится поддержка других языков.