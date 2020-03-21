Google наконец запустила отдельный сайт со всей информацией по коронавирусу

На google.com/covid19 люди смогут найти все интересующие их термины, связанные с коронавирусом. На сайте есть информационные разделы о симптомах инфекции, способах избежать заражения, мировая статистика, а также локальные рекомендации. Конечно, там можно увидеть и карту, на которой отображены сведения о количестве заражённых по всему миру.

Google подчёркивает, что собирает информацию от авторитетных источников: Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Пока сайт доступен только на английском языке. Скоро появится поддержка других языков.