Google научилась распознавать язык жестов в видеозвонках

Разработка Google распознаёт язык жестов совсем с небольшими задержками и с высокой эффективностью. Сначала видео прогоняют через модель под названием PoseNet, которая распознаёт положение тела и рук в каждом кадре. Затем это сравнивается с жестами из языка.

Модель способна распознавать жесты с 80% точностью, а с дополнительной оптимизацией показатель достигает 91,5%.