Google научит пользователей писать гендерно-нейтральные слова

Сообщается, что в Google Docs появится специальный алгоритм, который будет подбирать для пользователей гендерно-нейтральные формулировки. Например, вместо «policeman» будет предложено «police officer» («полицейский»). Второй вариант исключает указание на пол специалиста.

Также сервис будет делать рекомендации по стилю текста, чтобы избежать оскорбительных формулировок. Пока это всё касается английского языка.

Таким образом Google намерена бороться с сексистскими предрассудками, «закреплёнными в языке». Отмечается, что обновление будет доступно не только в Google Docs, но и в инструментах совместной работы для Google Workspace.