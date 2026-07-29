Google научит смартфоны Pixel разблокировать часы Pixel Watch

В коде приложения Connected Phone & Watch нашли упоминания новой опции под названием «Разблокировка часов через телефон».

Когда она появится, часы будут автоматически разблокироваться, как только владелец часов разблокирует свой смартфон. Правда, работать это будет, скорее всего, только в паре «смартфон Pixel + часы Pixel Watch».

Настройка потребуется всего один раз: нужно будет ввести PIN-код часов на телефоне, чтобы установить связь. С покупкой новых часов, связь с телефоном перенесётся на них без повторной настройки.