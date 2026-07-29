Google научит смартфоны Pixel разблокировать часы Pixel Watch

Опубликовано 29 июля 2026, 12:101 мин.
Google научит смартфоны Pixel разблокировать часы Pixel WatchВ обратно порядке уже работает
Сейчас у владельцев часов Pixel Watch есть возможность разблокировать свой смартфон Pixel с помощью часов. Но, как пишут СМИ, Google готовит обратную функцию.
В коде приложения Connected Phone & Watch нашли упоминания новой опции под названием «Разблокировка часов через телефон».
Когда она появится, часы будут автоматически разблокироваться, как только владелец часов разблокирует свой смартфон. Правда, работать это будет, скорее всего, только в паре «смартфон Pixel + часы Pixel Watch».
Настройка потребуется всего один раз: нужно будет ввести PIN-код часов на телефоне, чтобы установить связь. С покупкой новых часов, связь с телефоном перенесётся на них без повторной настройки.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный