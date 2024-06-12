Google не исправила свой ИИ: по-прежнему рекомендует добавлять клей в пиццу

Опубликовано 12 июня 2024, 15:08
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Google не исправила свой ИИ: по-прежнему рекомендует добавлять клей в пиццуИ другая дезинформация
Результаты ИИ-поисковика Google всё еще вызывают смех и беспокойство, поскольку они продолжают выдавать сомнительные советы, например, опять рекомендуют клей в качестве ингредиента для пиццы.
Этот инцидент подчеркивает непредвиденные последствия обучения ИИ на пользовательском контенте, особенно, если говорить о более "темных" частях интернета, того же форума Reddit, где часто можно встретить шуточные и вредные советы, но ИИ воспринимает их буквально. Интересно, что ИИ Google не может дать точные ответы даже о собственных продуктах, в чем вы можете убедиться в источнике.
Хотя другие модели ИИ, такие как Perplexity.AI и ChatGPT, предлагают разумные советы, ошибки Google вызывают вопросы о точности и надежности контента, созданного ИИ, пишет редактор The Verge.
А ведь компания после первых случаев обещала всё достаточно скоро исправить. Пока что не вышло.