Google не может перейти к экологически чистой энергии из-за... коммунальщиков

Google и его союзники из числа технологических гигантов хотят ликвидировать сложившуюся десятилетиями систему регулирования на Юго-Востоке США, которая позволяет горстке коммунальных предприятий генерировать и продавать электроэнергию в регионе. Помимо ликвидации, они хотят заменить эту систему регулирования рынком, на котором многие компании смогут конкурировать между собой. Такие рынки в той или иной форме существуют в большинстве стран, но юго-восточные коммунальные предприятия упорно “отстаивают статус-кво”.

Руководители коммунальных предприятий утверждают, что их система лучше защищает потребителей от скачков цен на такие товары, как природный газ, повышает надежность и поддерживает долгосрочные инвестиции, необходимые для развития экологически чистых энергетических технологий.