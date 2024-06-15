Google не смогла прекратить антимонопольное дело в США

Окружной судья США Леони Бринкема в штате Вирджиния отклонила ходатайство Google о вынесении упрощенного решения, которое предполагало прекращение дела без судебного разбирательства. Google утверждала, что антимонопольное законодательство не запрещает компаниям отказываться от сделок с конкурентами и что регулирующие органы неточно определили рынок рекламных технологий.

Судебное разбирательство назначено на 9 сентября. Министерство юстиции и коалиция штатов подали иск против Google в прошлом году, утверждая, что компания монополизировала цифровую рекламу и завышала цены для пользователей. Их цель — ликвидировать бизнес Google в сфере цифровой рекламы, чтобы «стимулировать конкуренцию».

Кроме того, судья Бринкема запретил бывшему агенту ФБР, который выступал в качестве консультанта по кибербезопасности для Google, давать показания в качестве эксперта на судебном процессе.