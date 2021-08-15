Google не согласилась признавать поисковик предметом общественного пользования

Google категорически не согласна с таким определением. В компании говорят, что поисковиком пользуется слишком много людей, поэтому его нельзя сравнивать с коммунальными услугами. А вот генеральный прокурор уверен, что Google управляет результатами поисковой выдачи в своих интересах. Компания будет отправлять пользователей в первую очередь на свои сервисы из поиска, а значит наживать состояние.

В Google также отметили, что государство не имеет права заставлять бизнес показывать пользователям определённую информацию.

Сегодня Google также поделилась статистикой запросов пользователей в 2006 и 2021 годах. 15 лет назад люди чаще искали игры Тетрис, Sonic, Halo 3, Bejeweled и Battlefield 2, а сегодня ищут Sonic, Gensin Impact, Minesweeper, GTA 6 и Battlefield 2042.