Google неожиданно отказалась от жалобы на Microsoft в Евросоюзе

Изначально Google жаловалась регуляторам Евросоюза на то, что Microsoft использует нечестные методы ведения бизнеса. По мнению Google, её конкурент создаёт условия, при которых клиентам сложно отказаться от облачной платформы Microsoft Azure и перейти к другим компаниям. Это и ограничивает конкуренцию, заявили в «корпорации добра».

Однако теперь Google заявила, что… отзывает свою жалобу. Причина проста: Еврокомиссия самостоятельно начала более широкое расследование в облачной сфере. В его рамках будет изучаться, не укрепляют ли Microsoft и Amazon своё положение «недобросовестным путём».

Представитель Google пояснил, что компания будет сотрудничать с регуляторами.