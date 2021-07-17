Google обновила смайлики для Android

Наука и технологии
Сегодня в 12:37
Google обновила смайлики для AndroidПоявятся в Android 12
Сегодня во Всемирный день эмодзи Google представила обновлённую коллекцию эмодзи. Компания сделала их универсальнее, доступнее и аутентичнее.
Google рассказала, что эмодзи пользуются во всём мире, поэтому компании было важно сделать их понятными для всех. Например, раньше смайлик с обозначением пирога выглядел как американский тыквенный пирог. Теперь же он выглядит как пирог с любой начинкой, который каждый сможет ассоциировать со своим любимым.
Кроме того, Google сделала открытыми глаза у смайлика в медицинской маске:
Изменения претерпели и другие эмодзи: многие стали более детализированными и яркими. Все новые смайлы появятся в Android 12 осенью 2021 года. Те, кто не хотят ждать до осени, могут начать пользоваться ими уже в этом месяце в Gmail и Chat.