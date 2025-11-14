Google обратно упростит установку приложений вне Play Store

Этот режим позволит «опытным пользователям» самостоятельно принять риски и установить приложения, которые не прошли официальную проверку Google. Google подчёркивает, что новая система будет содержать чёткие предупреждения о возможных рисках и защиту от мошенников, чтобы пользователи не устанавливали вредоносные приложения под давлением. Сейчас компания собирает отзывы и планирует поделиться подробностями позже.

Одновременно Google приглашает разработчиков, распространяющих свои приложения вне Play Store, пройти раннюю проверку личности через консоль Android Developer Console.