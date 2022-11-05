Google обучит ИИ разговаривать на тысяче языков

В качестве первого шага к достижению этой цели компания представляет модель ИИ, обученную на более чем 400 языках, что, по ее словам, является "самым большим охватом языков, который сегодня можно увидеть в речевой модели".

Инициатива Google не сосредоточена на какой-либо конкретной функциональности, а направлена на создание единой системы с огромным объемом знаний по всем языкам мира.

В беседе с The Verge Зубин Гахрамани, вице-президент по исследованиям в Google AI, сказал, что компания считает, что создание модели такого размера облегчит внедрение различных функций ИИ в языки, которые слабо представлены в онлайн-пространстве и обучающих базах данных ИИ.

"Имея одну модель, которая подвергается воздействию и обучается на многих различных языках, мы получаем гораздо более высокую производительность на наших низкоресурсных языках", - говорит Гахрамани. "Путь к 1 000 языков лежит не через создание 1 000 различных моделей. Языки подобны организмам, они эволюционировали отдельно друг от друга и имеют определенные сходства".