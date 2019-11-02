Google обвинили в цензуре из-за удаления мемов сотрудников

Нового топ-менеджера сотрудники раскритиковали за то, что он ранее помогал Трампу реализовывать спорную миграционную политику. Из-за действий администрации президента в прошлом году более двух тысяч детей в США были разделены со своими родителями.

Из-за этой ситуации сотрудники Google начали публиковать на внутреннем форуме критические мемы. Как минимум два из них модераторы удалили. Журналисты называют такое решение команды Google необычным, так как компания исторически поддерживала открытую дискуссию.

«Это цензура. Никак иначе это описать нельзя», — заявил программист компании, — «Они пытаются избавиться от любой критики в его (прим. топ-менеджера) адрес».

Руководство Google сообщило журналистам, что мемы были удалены из-за нарушений правил компании.