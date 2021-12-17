Google обвинили в плохом отношении к чернокожим работницам

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Google обвинили в плохом отношении к чернокожим работницамСейчас эти жалобы расследуются
Стало известно, что Калифорнийский Департамент по вопросам справедливой занятости и жилья (DFEH) изучает, как Google обращается со своими чернокожими сотрудниками-женщинами. Расследование началось после жалоб.
Сообщается, что регулирующий орган задавал сотрудникам Google вопросы о домогательствах и дискриминации. Пока Google не получила официальных обвинений, как Activision Blizzard.
Издание The Verge отмечает, что в Google темнокожие женщины составляют около 1,8% от всех сотрудников. Кроме того, они часто уходят из компании. В собственном отчёте Google признала, что у неё есть «возможности» для того, чтобы удерживать сотрудников.
Ранее несколько бывших сотрудниц обвинили Google в том, что компания платила им меньше денег, чем коллегам-мужчинам.
Источник: The Verge