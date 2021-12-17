Google обвинили в плохом отношении к чернокожим работницам

Сообщается, что регулирующий орган задавал сотрудникам Google вопросы о домогательствах и дискриминации. Пока Google не получила официальных обвинений, как Activision Blizzard.

Издание The Verge отмечает, что в Google темнокожие женщины составляют около 1,8% от всех сотрудников. Кроме того, они часто уходят из компании. В собственном отчёте Google признала, что у неё есть «возможности» для того, чтобы удерживать сотрудников.

Ранее несколько бывших сотрудниц обвинили Google в том, что компания платила им меньше денег, чем коллегам-мужчинам.